Москвичи столкнутся с «барическим лобзиком» на этой неделе. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, подчеркнул, что давление будет неоднократно повышаться и снижаться.

По его словам, сегодня, 27 марта, в Москве атмосферное давление зафиксировано на уровне 736 мм. рт. ст. Во вторник, 28 марта, оно вырастет до 743 мм. рт. ст. В среду, 29 марта, показатели барометров снизятся до 737 мм. рт. ст. В четверг ожидается резкий подъем на 10 единиц — до 747 мм. рт. ст. Это станет самым ощутимым скачком за неделю.