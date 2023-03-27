В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о «барическом лобзике»

Никита Бородкин

Москвичи столкнутся с «барическим лобзиком» на этой неделе. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, подчеркнул, что давление будет неоднократно повышаться и снижаться.

По его словам, сегодня, 27 марта, в Москве атмосферное давление зафиксировано на уровне 736 мм. рт. ст. Во вторник, 28 марта, оно вырастет до 743 мм. рт. ст. В среду, 29 марта, показатели барометров снизятся до 737 мм. рт. ст. В четверг ожидается резкий подъем на 10 единиц — до 747 мм. рт. ст. Это станет самым ощутимым скачком за неделю.

Напомним, что в понедельник, 27 марта, в Москве ожидается дождливая погода с температурой воздуха до +9 градусов. Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. В течение дня возможны неустойчивые прояснения неба.

Погода,Новости Москвы,Видео,Александр Синенков,Евгений Тишковец,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий