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Вильфанд объяснил, почему этот март был аномальным для Сибири и Урала

В этом году март на Урале и в Сибири можно назвать аномальным из-за того, что туда зашли тёплые воздушные массы. Снег там растаял на месяц раньше, чем обычно. Об этом рассказал заслуженный метеоролог РФ, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд объяснил, почему этот март был аномальным для Сибири и Урала
© РИА Новости

"Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень тёплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай", — рассказал Ura.ru учёный.

Кроме того, в этих регионах температурный режим был более высоким, чем в среднем бывает в данное время года. Туда довольно долго поступал тёплый воздух из южных широт Атлантики, из-за этого температура держалась на 8–12 градусов выше нормы, отмечает Life.ru. Кроме того, добавились осадки, что вкупе с повышенной температурой вызвало ускоренное таяние снега.

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