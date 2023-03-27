Вильфанд объяснил, почему этот март был аномальным для Сибири и Урала

В этом году март на Урале и в Сибири можно назвать аномальным из-за того, что туда зашли тёплые воздушные массы. Снег там растаял на месяц раньше, чем обычно. Об этом рассказал заслуженный метеоролог РФ , научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд .

"Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень тёплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова, почти на месяц раньше. Это редкий случай", — рассказал Ura.ru учёный.

Кроме того, в этих регионах температурный режим был более высоким, чем в среднем бывает в данное время года. Туда довольно долго поступал тёплый воздух из южных широт Атлантики, из-за этого температура держалась на 8–12 градусов выше нормы, отмечает Life.ru. Кроме того, добавились осадки, что вкупе с повышенной температурой вызвало ускоренное таяние снега.