В Москве ожидаются дожди и до плюс 10 градусов

Облачная погода, дожди и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от плюс 8 до плюс 10 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов. "Облачно. Дождь", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 7 до плюс 12 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.