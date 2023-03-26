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6 часов назад

В Москве ожидаются дожди и до плюс 10 градусов

ТАССиещё 2

Облачная погода, дожди и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются дожди и до плюс 10 градусов
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от плюс 8 до плюс 10 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов. "Облачно. Дождь", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 7 до плюс 12 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до 0 градусов.

Ветер ожидается южный с переходом на западный со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

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