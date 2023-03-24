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2 часа назад

Синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях

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О затяжных дождях в Москве предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В беседе с ТАСС он спрогнозировал обильные осадки до следующей недели.

Синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях
Фото: мослентамослента

По его словам, дожди будут идти время от времени с краткосрочными прояснениями. В ближайшие выходные, 25 и 26 марта, в столице ожидается облачная погода. Воздух прогреется до 13 градусов тепла в субботу, а в воскресенье температура опустится до 6-8 градусов.

С понедельника, 27 марта, характер погоды почти не изменится. Самым теплым днем предстоящей недели Синенков назвал вторник, 28 марта. В этот день в столице ожидается до 14 градусов тепла. В среду, 29 марта, метеоролог спрогнозировал до 5 градусов тепла днем и заморозки в ночь на четверг, 30 марта.

Ранее о рекордных для марта показателях тепла в столице заявили синоптики. По их словам, температура будет опережать климатическую норму примерно на три-четыре недели.

Погода,Новости Москвы,Александр Синенков,
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