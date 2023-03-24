Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

На опорной метеостанции в Москве 24 марта за 12 часов прирост осадков составил 7 миллиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные столичного Метеобюро.

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"По предварительной оценке, за день в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", – отметил представитель Метеобюро.

По его словам, данные были получены в 18:00 с метеостанции на ВДНХ. Он также подчеркнул, что месячная норма осадков в марте приравнивается к 34 миллиметрам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение, напоминает "Москва 24".