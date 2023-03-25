В Москве ожидаются дождь и до 13 градусов тепла

Облачная погода с прояснениями и дождями ожидается в субботу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура опустится до плюс 3 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 14 градусов тепла, в ночные часы похолодает до плюс 1 градуса.

Скорость юго-западного ветра в столичном регионе не превысит 11 м/с.

"Небольшой дождь, местами умеренный", - добавляется в сообщении.