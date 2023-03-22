Жителей Центральной России предупредили о заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Нина Зотина/РИА «Новости» Нина Зотина/РИА «Новости»

"К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры... 15-18-градусных морозов уже не будет, но ночные температуры будут отрицательными", — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что подобные изменения будут естественными, в дальнейшем погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур. Ранее Росгидромет сообщил, что жителей России в период с апреля по сентябрь 2023 ожидает температура около и выше нормы.