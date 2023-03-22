В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Вильфанд: в конце марта в Центральной России похолодает, вернутся ночные заморозки

Газета.Ruиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными. Об этом сообщает РИА Новости.

Жителей Центральной России предупредили о заморозках
Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»Нина Зотина/РИА «Новости»

"К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры... 15-18-градусных морозов уже не будет, но ночные температуры будут отрицательными", — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что подобные изменения будут естественными, в дальнейшем погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур. Ранее Росгидромет сообщил, что жителей России в период с апреля по сентябрь 2023 ожидает температура около и выше нормы.

При этом в Росгидромете уточнили, что в Якутии, а также на севере Сибирского и Уральского федеральных округов весьма вероятны положительные температурные аномалии. Аналогичные повешения температуры возможны в европейской части страны в некоторые месяцы. Кроме того, отмечается, что в регионах Северного Кавказа, на юге Дальневосточного, Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов могут сложиться условия для раннего наступления пожароопасного сезона.

Погода,Роман Вильфанд,Росгидромет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий