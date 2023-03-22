Жителей Центральной России предупредили о заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в последние дни марта в Центральной России похолодает, ночные температуры снова будут отрицательными. Об этом сообщает РИА Новости.
"К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры... 15-18-градусных морозов уже не будет, но ночные температуры будут отрицательными", — рассказал Вильфанд.
Он добавил, что подобные изменения будут естественными, в дальнейшем погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур. Ранее Росгидромет сообщил, что жителей России в период с апреля по сентябрь 2023 ожидает температура около и выше нормы.
При этом в Росгидромете уточнили, что в Якутии, а также на севере Сибирского и Уральского федеральных округов весьма вероятны положительные температурные аномалии. Аналогичные повешения температуры возможны в европейской части страны в некоторые месяцы. Кроме того, отмечается, что в регионах Северного Кавказа, на юге Дальневосточного, Сибирского, Приволжского и Центрального федеральных округов могут сложиться условия для раннего наступления пожароопасного сезона.