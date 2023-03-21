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4 часа назад

Прогноз погоды: Метеоролог предупредил о постепенном потеплении с дождями в Москве

Москва24иещё 3

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил о постепенном потеплении с дождями в Москве, сообщает телеканал "360".

Метеоролог рассказал, что ко Дню весеннего равноденствия 21 марта, с которого начинается астрономическая весна, средняя температура воздуха достигла положительного показателя. По словам эксперта, температура воздуха повышается с каждым днем. Сегодня температура составлят плюс 7–9 градусов, а в конце недели температура повысится до плюс 10–12 градусов.

"Точно гололедицы не будет из-за того, что пойдут дожди, и они смоют остатки льда, на котором могла бы проявить себя гололедица", – отметил метеоролог.

Шувалов пояснил, что все циклоны прошли намного северней Москвы и Санкт-Петербурга по траектории с юго-запада и юга Скандинавии на север Архангельской области. Благодаря такому движению циклонов в столице образовалась теплая погода. Также циклоны принесут в ближайшие дни небольшие осадки и несильный ветер.

По прогнозу метеоролога, со второй половины дня 22 марта, а также 23, 25 и 26 марта ожидаются небольшие дожди и несильный ветер, а 24 марта ожидается день без осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал исчезновение снега в Москве в конце марта.

Эксперт уточнил, что эта неделя в столичном регионе будет очень теплой. Причиной теплой погоды станут несколько циклонов. На протяжении всей недели ожидается температура на 3–7 градусов выше, чем она должна быть в это время года.

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