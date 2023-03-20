Вильфанд рассказал, в каких регионах России возможны затопления в период половодья

В период весеннего половодья возможны затопления в населенных пунктах Самарской, Смоленской, Ленинградской, Рязанской, Брянской, Вологодской, Тульской областей, Крыма и Башкирии, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, из-за половодья и дождей возможны затопления в городах Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, в Великом Устюге в Вологодской области, а также пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Тулы, Рязани, пойм в населенных пунктах Самарской области.

«При умеренных или интенсивных дождях в Крыму возможны аварийные сбросы из водохранилищ. У них маленькие объемы, поэтому происходят сбросы, также возможны прорывы местных дамб, <...> что повлечет выход воды на поймы рек», – заявил синоптик.

Вильфанд добавил, что этот прогноз говорит не об ожидаемых затоплениях в указанных регионах, а о существующих рисках. Такая ситуация может возникнуть при интенсивных осадках и быстром таянии снега.