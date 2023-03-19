Режим ЧС объявили в Магадане

В Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после череды снежных и тепловых циклонов на побережье региона. Об этом сообщил мэр города Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

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Режим ЧС объявили на неопределенный срок с 18:00 (10:00 мск) 19 марта из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут создать дополнительные проблемы на дорогах и дворовых территориях города.

«Сейчас доложили, что последствие ветра и потепление создали проблему под кровлями от наледи и снегообразования», — отметил Гришан.

Уточняется, что с начала недели в Магадане выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за пришедшей с Японского моря череды снежных циклонов коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Жителей Магадана и нескольких округов региона также предупредили об опасности лавин.

Мэр города добавил, что окончание режима ЧС будет зависеть от скорости расчистки Магадана от снега. По словам Гришана, коммунальщики пока не справляются с работой.

«Объезжал два с половиной часа город, к сожалению, управляющие компании, кроме РЭУ-3, не приступили к выполнению своих обязанностей. Сейчас управление административно-технического контроля направляет инспекторов. Завтра будет вынесено предостережение и отправка этих материалов в прокуратуру Магадана для принятия мер прокурорского реагирования», — рассказал мэр Магадана.