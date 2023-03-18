Вильфанд пообещал москвичам теплую, но хмурую неделю

Теплая погода прогнозируются в Москве с понедельника. Воздух будет прогреваться до плюс 7-9 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Следующая неделя будет более однородная по погоде, теплая достаточно, но без ясного неба, потому что давление будет около нормы", - рассказал он.
По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем в Москве прогнозируется плюс 2-4 градуса, в понедельник - плюс 5-7 градусов, во вторник - плюс 3-8 градусов, в среду и четверг - плюс 4-9 градусов.