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3 часа назад

Прошедший день в Москве попал в тройку самых теплых 15 марта с начала века

Агентство «Москва»иещё 13

В среду, 15 марта 2023 года, температура воздуха на столичной метеостанции Балчуг поднялась до плюс 9,9 градуса, что делает этот день третьим самым теплым 15 марта с начала XXI века. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Прошедший день в Москве попал в тройку самых теплых 15 марта с начала века
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в столице на базовой метеостанции ВДНХ максимальная температура составила плюс 8,6 градуса, а в центре города - на метеостанции Балчуг - до плюс 9,9 градуса. Это третий результат по теплу в этом веке. В прошлом столетии так тепло в этот день было только один раз», - сообщил Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказывал, что 15 марта 2023 года, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.

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