Прошедший день в Москве попал в тройку самых теплых 15 марта с начала века

«Сегодня в столице на базовой метеостанции ВДНХ максимальная температура составила плюс 8,6 градуса, а в центре города - на метеостанции Балчуг - до плюс 9,9 градуса. Это третий результат по теплу в этом веке. В прошлом столетии так тепло в этот день было только один раз», - сообщил Евгений Тишковец.