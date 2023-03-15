Прошедший день в Москве попал в тройку самых теплых 15 марта с начала века

В среду, 15 марта 2023 года, температура воздуха на столичной метеостанции Балчуг поднялась до плюс 9,9 градуса, что делает этот день третьим самым теплым 15 марта с начала XXI века. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня в столице на базовой метеостанции ВДНХ максимальная температура составила плюс 8,6 градуса, а в центре города - на метеостанции Балчуг - до плюс 9,9 градуса. Это третий результат по теплу в этом веке. В прошлом столетии так тепло в этот день было только один раз», - сообщил Евгений Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказывал, что 15 марта 2023 года, скорее всего, войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений.