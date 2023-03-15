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46 минут назад

Синоптики сообщили, что в Москве 15 марта потеплеет до девяти градусов

ТАССиещё 6

Потепление до 9 градусов тепла ожидается в среду в Москве, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сегодня непривычное тепло ожидается, прямо по-весеннему, - сказала она. - В Москве - 7-9 градусов тепла. <...> В январе было плюс 6,2 [градуса], это был рекорд с начала года. Сегодня должно быть теплее. Думаю, сегодня будет [самый теплый день в году], даже утро теплое - плюс 4 градуса".

Синоптик добавила, что в Московской области в среду ожидают от 5 до 10 градусов тепла.

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