"Сегодня непривычное тепло ожидается, прямо по-весеннему, - сказала она. - В Москве - 7-9 градусов тепла. <...> В январе было плюс 6,2 [градуса], это был рекорд с начала года. Сегодня должно быть теплее. Думаю, сегодня будет [самый теплый день в году], даже утро теплое - плюс 4 градуса".