Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты предупреждают, что до 21:00 12 марта ожидается местами сильный снег, кроме того, до 21:00 14 марта ожидаются порывы ветра 15–18 метров в секунду и гололедица.

Также на портале погоды "Метеовести" рассказали, что 12 марта в Москве после 15:00 ожидается мокрый снег, а к вечеру – образование гололедицы.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, а к вечеру – прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого интенсивными осадками в виде ливня, переходящего в заряды снега, порывистым ветром и гололедицей", – отметили на портале.

Уточняется, что температура воздуха в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области – от плюс 1 до плюс 6 градусов. Вечером ожидается понижение температуры от 0 до минус 5 градусов.

Специалисты добавили, что атмосферное давление будет падать и составит 723 миллиметров ртутного столба, к вечеру оно начнет расти.

В комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что в ночь на 12 марта прошел ледяной дождь.

В ведомстве призвали пешеходов быть аккуратнее на улице. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.