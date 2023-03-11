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3 часа назад

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Парламентская газета

Гидрометцентр России повысил погодную опасность в Москве до предпоследнего, «оранжевого» (опасного) уровня из-за прогнозируемого ледяного дождя, передает «Интерфакс».

По данным синоптиков, с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в некоторых районах столицы местами возможен ледяной дождь. «Оранжевый» уровень опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что помимо ледяного дождя ожидается снег, в городе может выпасть до шести сантиметров снега. Ожидаются другие виды осадков, в том числе ледяной дождь. Из-за непогоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

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