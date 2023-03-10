В Пскове зафиксировали температурный рекорд

Температурный рекорд для 10 марта побит в пятницу на территории Псковской области - синоптики зафиксировали самую низкую температуру воздуха за последние более чем 60 лет. Столбик термометра опустился до отметки в -23,5 градуса, сообщила пресс-служба регионального правительства.