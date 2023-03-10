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7 часов назад

Прогноз погоды: В Пскове зафиксировали температурный рекорд

ТАСС

Температурный рекорд для 10 марта побит в пятницу на территории Псковской области - синоптики зафиксировали самую низкую температуру воздуха за последние более чем 60 лет. Столбик термометра опустился до отметки в -23,5 градуса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Пскове зафиксировали температурный рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Пскове побит температурный рекорд: 10 марта абсолютный минимум температуры воздуха составил 23,5 градуса, побив рекорд 1962 года. Тогда в этот день было 22,3 градуса", - отмечается в сообщении.

Ближайшей ночью синоптики прогнозируют более теплую погоду: температура воздуха составит около -8 градусов. Кроме того, утром и днем 11 марта местами по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица.

Погода,Общество,Прогноз погоды,
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