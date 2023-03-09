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1 час назад

Вильфанд предупредил москвичей о "тютчевской" погоде

Газета.Ru

Резкие колебания погоды ожидаются в Москве, две ближайшие ночи будет -19...-12°С, а характер погоды можно описать фрагментом стихотворения Тютчева, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд предупредил москвичей о "тютчевской" погоде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом к воскресенью, 12 марта, потеплеет до +6°С. Прогнозируется ледяная крупа и гололед, добавил Вильфанд.

«Всю ситуацию можно описать строчками из стихотворения Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора». Потому что действительно будет такая яркая борьба весны и зимы», — подчеркнул метеоспециалист.

Как добавил Вильфанд, в ночь на субботу будет январская температура.

«Прогнозируются переохлажденные осадки разной формы — ледяная крупа, гололед и так далее. Температура будет выше нормы примерно на 3°С — ночью -2...0°С градуса и днем +3...+5°С...» — добавил метеоролог.

Ранее москвичей предупредили об облачной погоде с небольшими осадками. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Московской области до вечера 11 марта.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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