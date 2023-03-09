Вильфанд предупредил москвичей о "тютчевской" погоде

«Всю ситуацию можно описать строчками из стихотворения Тютчева: «Зима недаром злится, прошла ее пора — весна в окно стучится и гонит со двора». Потому что действительно будет такая яркая борьба весны и зимы», — подчеркнул метеоспециалист.