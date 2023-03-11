Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и ветреной погоде

В субботу, 11 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти мокрый снег.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–плюс 2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 7–плюс 1 градуса.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 19 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Сугробы в Москве в субботу, 11 марта, могут вырасти до полуметра, после чего с каждым днем снежный покров будет только таять. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, утром в субботу с приближением теплого атмосферного фронта начнется снег, который к вечеру станет переходить в ледяной дождь.