Москвичам пообещали резкое потепление к воскресенью

Резкие колебания погоды прогнозируются в столичном регионе: в ближайшие две ночи будут морозы до 12–19 градусов, а к воскресенью резко потеплеет до плюс 5–6 градусов, но ожидаются ледяная крупа, гололед, ветер до 15 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что колебания температуры и сложная погода связаны с противостоянием весны и зимы.
По словам Вильфанда, в пятницу ночью будет до минус 9–12 градусов и днем температура повысится до минус 2–4 градусов, передает ТАСС.
В ночь на субботу ночная температура январская: в Старой Москве – до минус 13 градусов, по области – до минус 15 градусов, на севере Подмосковья – до минус 19 градусов, к концу дня в субботу воздух прогреется до минус 2 – плюс 1 градуса, а в воскресенье температура будет выше нормы примерно на 3 градуса – ночью 0 – минус 2 градуса и днем плюс 3–5 градусов.