Москвичам пообещали резкое потепление к воскресенью

Резкие колебания погоды прогнозируются в столичном регионе: в ближайшие две ночи будут морозы до 12–19 градусов, а к воскресенью резко потеплеет до плюс 5–6 градусов, но ожидаются ледяная крупа, гололед, ветер до 15 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что колебания температуры и сложная погода связаны с противостоянием весны и зимы.

По словам Вильфанда, в пятницу ночью будет до минус 9–12 градусов и днем температура повысится до минус 2–4 градусов, передает ТАСС.