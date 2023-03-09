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1 час назад

Москвичам пообещали резкое потепление к воскресенью

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Резкие колебания погоды прогнозируются в столичном регионе: в ближайшие две ночи будут морозы до 12–19 градусов, а к воскресенью резко потеплеет до плюс 5–6 градусов, но ожидаются ледяная крупа, гололед, ветер до 15 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали резкое потепление к воскресенью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Метеоролог отметил, что колебания температуры и сложная погода связаны с противостоянием весны и зимы.

По словам Вильфанда, в пятницу ночью будет до минус 9–12 градусов и днем температура повысится до минус 2–4 градусов, передает ТАСС.

В ночь на субботу ночная температура январская: в Старой Москве – до минус 13 градусов, по области – до минус 15 градусов, на севере Подмосковья – до минус 19 градусов, к концу дня в субботу воздух прогреется до минус 2 – плюс 1 градуса, а в воскресенье температура будет выше нормы примерно на 3 градуса – ночью 0 – минус 2 градуса и днем плюс 3–5 градусов.

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