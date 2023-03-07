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1 час назад

Нескольким регионам России пообещали особо теплое 8 марта

Алиса Селезнёва

Международный женский день порадует теплом жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также еще ряда российских регионов. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нескольким регионам России пообещали особо теплое 8 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 8 марта настоящая весна придет на юг России.

«В Краснодаре - до плюс 18-19 градусов, в Сочи - до плюс 16-17 градусов, в Крыму - около плюс 13-15 градусов, в Ростовской области - до плюс 16-17 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе», - рассказал он.

При этом жителям юга Западной Сибири - Омской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края столбики термометров покажут до плюс 9 градусов.

«Это очень высокая температура», - отметил Роман Вильфанд.

Погода порадует теплом и Приморский край. «Там температура будет повышаться до 10-12 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. На юге Хабаровского края тоже будет тепло - до плюс 4 градусов, в Чите, Забайкалье - до 6-8 градусов тепла», - заявил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, что первые признаки наступления весны будут ощущаться с 6 по 12 марта и в Москве. При этом 8 марта будет самым ненастным днем недели и во второй половине среды ожидается «самая сложная, неприятная погода».

Погода,Александр Синенков,Роман Вильфанд,
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