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4 часа назад

В Москве ожидается облачная погода с мокрым снегом и гололедицей

ТАССиещё 8

Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей при температуре около 0 ожидается в среду в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается облачная погода с мокрым снегом и гололедицей
Фото: ТАССТАСС

Днем в Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в ночь на четверг температура опустится до минус 3 градусов.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от минус 3 до 2 градусов тепла, ночная - от минус 4 до плюс 1 градуса.

Скорость южного ветра составит в столичном регионе 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать до 10:00 мск четверга.

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье составит 738 мм ртутного столба.

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