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5 часов назад

Прогноз погоды: Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Москва24иещё 1

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

В ведомстве рассказали, что предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 7 марта.

До этого Гидрометцентр продлевал желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 11:00 понедельника, 6 марта.

Между тем заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве в течение рабочей недели будут идти осадки в виде снега. По словам синоптика, в этот период в городе ожидается облачная погода.

При этом небольшое прояснение прогнозируется лишь в пятницу, 10 марта.

Коммунальные службы организовали мероприятия по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий и парковочных пространств. Они устраняют последствия непогоды на пешеходных зонах, тротуарах, подходах к остановкам общественного транспорта.

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