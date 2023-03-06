Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

В ведомстве рассказали, что предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 7 марта.

До этого Гидрометцентр продлевал желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 11:00 понедельника, 6 марта.

Между тем заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве в течение рабочей недели будут идти осадки в виде снега. По словам синоптика, в этот период в городе ожидается облачная погода.

При этом небольшое прояснение прогнозируется лишь в пятницу, 10 марта.