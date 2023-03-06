Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что климатическая весна начинается, когда в регионе устанавливается положительная среднесуточная температура.

В беседе с «Вечерней Москвой» она сообщила, что метеорологическая весна придёт в столицу во второй декаде марта.

«Рассчитываем, что где-то 18—20 марта столичный регион придёт в состояние метеорологической весны», — уточнила она.