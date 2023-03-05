В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
27 минут назад

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло

Вечерняя Москва

Март уже наступил, но погода все еще держится на зимнем уровне. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что настоящего весеннего потепления москвичам следует ждать не раньше 20-х чисел месяца.

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Средняя дата схода снежного покрова в Московской области в естественных условиях — это первая декада апреля. В прошлом году, например, снег сошел 10 апреля, — объяснил синоптик.

По его словам, для России март — это зимний месяц. Какие-то перемены начнутся только в 20-х числах, тогда дневная температура начнет постепенно повышаться. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью, передает Lenta.

На протяжении следующей недели в Москве ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Период потепления придется как раз на праздничный день, 8 Марта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе в городе ожидается неустойчивая погода.

Роман Вильфанд рассказал, что в столице 8 марта ожидаются по-январски холодная ночь и резкое потепление до плюс 2 градусов днем. Погода будет переменчивой и необычной в этот день.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий