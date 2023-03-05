Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весеннее тепло

Март уже наступил, но погода все еще держится на зимнем уровне. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что настоящего весеннего потепления москвичам следует ждать не раньше 20-х чисел месяца.

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— Средняя дата схода снежного покрова в Московской области в естественных условиях — это первая декада апреля. В прошлом году, например, снег сошел 10 апреля, — объяснил синоптик.

По его словам, для России март — это зимний месяц. Какие-то перемены начнутся только в 20-х числах, тогда дневная температура начнет постепенно повышаться. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью, передает Lenta.

На протяжении следующей недели в Москве ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Период потепления придется как раз на праздничный день, 8 Марта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе в городе ожидается неустойчивая погода.