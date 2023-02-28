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6 часов назад

Синоптики дали прогноз погоды на первый день весны

Свободная прессаиещё 9

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день весны. По его словам, она будет соответствовать норме.

Синоптики дали прогноз погоды на первый день весны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первого марта температурный фон будет соответствовать климатической норме - ночные температуры -6…-8. Дневные температуры -2…-4. Вполне комфортная погода, за одним исключением - прогнозируется заметный ветер», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Кроме того, синоптик добавил, что высота снега в первый день весны будет достигать около 37 сантиметров, что также соответствует норме.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что устойчивого перехода среднесуточного температурного фона через ноль в сторону положительных значений в начале нового сезона ждать не приходится.

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