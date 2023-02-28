Синоптики дали прогноз погоды на первый день весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день весны. По его словам, она будет соответствовать норме.
«Первого марта температурный фон будет соответствовать климатической норме - ночные температуры -6…-8. Дневные температуры -2…-4. Вполне комфортная погода, за одним исключением - прогнозируется заметный ветер», - цитирует Вильфанда РИА Новости.
Кроме того, синоптик добавил, что высота снега в первый день весны будет достигать около 37 сантиметров, что также соответствует норме.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что устойчивого перехода среднесуточного температурного фона через ноль в сторону положительных значений в начале нового сезона ждать не приходится.