Синоптики дали прогноз погоды на первый день весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России в первый день весны. По его словам, она будет соответствовать норме.

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«Первого марта температурный фон будет соответствовать климатической норме - ночные температуры -6…-8. Дневные температуры -2…-4. Вполне комфортная погода, за одним исключением - прогнозируется заметный ветер», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Кроме того, синоптик добавил, что высота снега в первый день весны будет достигать около 37 сантиметров, что также соответствует норме.