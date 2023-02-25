В Центральной России ожидается апрельская погода

Апрельская погода ожидается в Центральной России в эти выходные. Под ногами будет по-весеннему "хлюпать".
"В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России - плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве - до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, такой температурный фон характерен для первых дней апреля.
Правда, другой синоптик - ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, рассказал, что плюсовая температура в Москве ожидается только в апреле. Март, увы, не будет теплым.