В Центральной России ожидается апрельская погода

"В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России - плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве - до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.