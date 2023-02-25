Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 25 февраля

Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, гололедица и налипание мокрого снега прогнозируются в субботу, 25 февраля, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Днем в Москве ожидается от плюс 1 до плюс 3 градусов. В ночное время показатели термометров в максимальном выражении составят плюс 2 градуса.

На территории Подмосковья ожидается спрогнозировали от минус 2 до плюс 3 градусов в дневное время и до плюс 3 градусов в ночное.

Кроме того, будет дуть ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 5–10 м/с, местами прогнозируются порывы до 15 м/с.