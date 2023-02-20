Москвичам назвали дату прихода весны

«В феврале тоже было несколько таких дней, но никаких намеков на весну, естественно, не было. Чисто технически весна придет в сроки, которые я озвучил, но все же это не начало весны в понятии обывателя. Снег к этому моменту еще не растает, ночные температуры все еще будут отрицательными. Говоря о весне в Москве надо помнить, что, несмотря на изменения климата, март — зимний месяц», — подчеркнул Леус.