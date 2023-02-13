Синоптики рассказали, какой будет весна в Центральной России

Жителям центральных регионов России не стоит ожидать наступления ранней весны, она придет по графику. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

Он уточнил, что в Центральной части страны метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет, добавил Тишковец. По его слова, в первый месяц весны россиян ждет традиционно переменчивая погода с периодическим возвращением холодов.