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Прогноз погоды: Синоптики рассказали, какой будет весна в Центральной России

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Жителям центральных регионов России не стоит ожидать наступления ранней весны, она придет по графику. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики рассказали, какой будет весна в Центральной России
© РИА Новости

Он уточнил, что в Центральной части страны метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет, добавил Тишковец. По его слова, в первый месяц весны россиян ждет традиционно переменчивая погода с периодическим возвращением холодов.

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