В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
45 минут назад

Синоптики предупредили о "барической пиле" в Москве 12 февраля

Газета.Ruиещё 6

Скачки атмосферного давления прогнозируются в столице 12 февраля. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики предупредили москвичей о "барической пиле"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прогнозируется "барическая пила" - показания барометров в ночь понизятся до 735 мм рт. ст., а потом стремительный рост на 17 единиц - к вечеру до 752 мм рт. ст.", - заявили синоптики.

Кроме того, в Москве начался снег, интенсивность которого будет усиливаться с каждым часом. В 4:00 ветер изменится с юго-западного на северный и усилится до 15-20 м/c. При этом ветер станет постепенно ослабевать к середине дня. Также ожидается, что за 15 часов выпадет до 7-10 мм осадков.

Накануне Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщало, что метель в Москве может привести к незначительным задержкам рейсов в столичных аэропорта.

Погода,Новости Москвы,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители