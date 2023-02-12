Синоптики предупредили москвичей о "барической пиле"

"Прогнозируется "барическая пила" - показания барометров в ночь понизятся до 735 мм рт. ст., а потом стремительный рост на 17 единиц - к вечеру до 752 мм рт. ст.", - заявили синоптики.

Кроме того, в Москве начался снег, интенсивность которого будет усиливаться с каждым часом. В 4:00 ветер изменится с юго-западного на северный и усилится до 15-20 м/c. При этом ветер станет постепенно ослабевать к середине дня. Также ожидается, что за 15 часов выпадет до 7-10 мм осадков.