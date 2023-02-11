В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Поваленные деревья и пробки на дорогах, закрытые парки и коммунальные службы, которые перешли в режим повышенной готовности. Все это происходит в Санкт-Петербурге, который оказался во власти циклона. Сильная метель и мокрый снег уже внесли коррективы в работу Пулково: два самолета ушли на запасной аэродром. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Стурова продолжит.

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Петербург накрыл очередной циклон. Обычно в Северной столице ему дают красивое женское имя. Пока синоптики этого не сделали, горожане в соцсетях наделяют непогоду разными эпитетами.

На Новоприозерском шоссе глухая пробка образовалась сегодня в обе стороны. Перевернулись два грузовика и пять легковых машин. Еще одна авария произошла на трассе в сторону порта Усть-Луга. Столкнулись бензовоз, КАМАЗ и микроавтобус. О пострадавших пока не сообщается.

Шквалистый ветер накрыл город с самого утра. Порывы достигали 20 метров в секунду. И это не предел, предупреждают синоптики. Сотрудники МЧС уже обратились к петербургским рыбакам.

«Давайте сегодня мы останемся дома, не будем рисковать своим здоровьем, своими жизнями в связи с тем, что уровень воды в Финском заливе может повышаться до 130 сантиметров», – сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Но не помогло. Самых отчаянных пришлось по одиночке вылавливать на водоемах. Десятки рыбаков уже доставили на берег. Им грозила реальная опасность.