В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
5 часов назад

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Мир24иещё 2

Поваленные деревья и пробки на дорогах, закрытые парки и коммунальные службы, которые перешли в режим повышенной готовности. Все это происходит в Санкт-Петербурге, который оказался во власти циклона. Сильная метель и мокрый снег уже внесли коррективы в работу Пулково: два самолета ушли на запасной аэродром. Корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Стурова продолжит.

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: ТАССТАСС

Петербург накрыл очередной циклон. Обычно в Северной столице ему дают красивое женское имя. Пока синоптики этого не сделали, горожане в соцсетях наделяют непогоду разными эпитетами.

На Новоприозерском шоссе глухая пробка образовалась сегодня в обе стороны. Перевернулись два грузовика и пять легковых машин. Еще одна авария произошла на трассе в сторону порта Усть-Луга. Столкнулись бензовоз, КАМАЗ и микроавтобус. О пострадавших пока не сообщается.

Шквалистый ветер накрыл город с самого утра. Порывы достигали 20 метров в секунду. И это не предел, предупреждают синоптики. Сотрудники МЧС уже обратились к петербургским рыбакам.

«Давайте сегодня мы останемся дома, не будем рисковать своим здоровьем, своими жизнями в связи с тем, что уровень воды в Финском заливе может повышаться до 130 сантиметров», – сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Но не помогло. Самых отчаянных пришлось по одиночке вылавливать на водоемах. Десятки рыбаков уже доставили на берег. Им грозила реальная опасность.

По прогнозам синоптиков, ветер в Петербурге стихнет только к субботе. Тогда же столбик термометра поползет вниз. Пока в городе ноль градусов. И нулевая видимость из-за метели.

Погода,Андрей Литовка,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители