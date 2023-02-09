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3 часа назад

Вильфанд назвал время прихода устойчивого весеннего тепла в Москву

Мослентаиещё 5

Время прихода весенней погоды и устойчивого тепла в Москву назвал в беседе с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозам, весна наступит в столице и во всей России ко второй половине апреля.

Вильфанд назвал время прихода устойчивого весеннего тепла в Москву
Фото: мослентамослента

«В Москве дневная температура около плюс 15 градусов и выше наступает не раньше второй половины апреля. Как видите, до этого еще чуть больше двух месяцев», — сказал он.

Вильфанд добавил, что в московском регионе снежный покров сойдет в первых числах апреля, а на юге страны — в последних числах марта.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова определила минимальную температуру в феврале в Москве.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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