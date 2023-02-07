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6 часов назад

Прогноз погоды: В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

ТАСС

Власти Анапы ввели в городе-курорте режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Службы переведены на усиленный режим работы. В Большой Анапе введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества остаются 2,1 тыс. абонентов в населенных пунктах Виноградный, Красный Курган и Благовещенская, ориентировочное время завершения восстановительных работ - 11:00. Спецтранспорт посыпает трассы пескосоляной смесью, проезд на въездах в город не затруднен, на перевалах возможны снежные заносы, специалисты устраняют последствия порывов ветра.

По данным начальника управления гражданской обороны и защиты населения Алексея Кишкинова, в Анапе будет идти снег, ожидаются заморозки днем и ночью, порывы ветра местами могут достигать 38 м/с.

"Пик прохождения циклона - сегодня с 12 до 15 дня", - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что около 3,5 тыс. жителей Анапы, проживающих в трех населенных пунктах, остались без электроэнергии из-за аварии на воздушных линиях электропередачи, последствия устраняли.

Погода,Общество,
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