В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Власти Анапы ввели в городе-курорте режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
"Службы переведены на усиленный режим работы. В Большой Анапе введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без электричества остаются 2,1 тыс. абонентов в населенных пунктах Виноградный, Красный Курган и Благовещенская, ориентировочное время завершения восстановительных работ - 11:00. Спецтранспорт посыпает трассы пескосоляной смесью, проезд на въездах в город не затруднен, на перевалах возможны снежные заносы, специалисты устраняют последствия порывов ветра.
По данным начальника управления гражданской обороны и защиты населения Алексея Кишкинова, в Анапе будет идти снег, ожидаются заморозки днем и ночью, порывы ветра местами могут достигать 38 м/с.
"Пик прохождения циклона - сегодня с 12 до 15 дня", - добавили в мэрии.
Ранее сообщалось, что около 3,5 тыс. жителей Анапы, проживающих в трех населенных пунктах, остались без электроэнергии из-за аварии на воздушных линиях электропередачи, последствия устраняли.