В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал, что в первые дни февраля в Москву придут снегопад и пасмурная погода. Психолог, специалист по психосоматике, нутрициолог Елена Ткаченко объяснила, как сохранить бодрость духа в пасмурную погоду. По ее словам, сохранить бодрость духа и хорошее настроение в пасмурную погоду поможет правильное питание, которое обеспечит сбалансированную работу всего организма. Она также отметила, что необходимо стараться настроить себя на позитив.