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7 часов назад

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Газета.Ruиещё 2

На территории Москвы и Подмосковья объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Фото: ТАССТАСС

"Период предупреждения - до 9:00 5 февраля. Гололедица", - следует из прогноза.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал, что в первые дни февраля в Москву придут снегопад и пасмурная погода. Психолог, специалист по психосоматике, нутрициолог Елена Ткаченко объяснила, как сохранить бодрость духа в пасмурную погоду. По ее словам, сохранить бодрость духа и хорошее настроение в пасмурную погоду поможет правильное питание, которое обеспечит сбалансированную работу всего организма. Она также отметила, что необходимо стараться настроить себя на позитив.

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