Москвичам пообещали облачную погоду и снег 3 февраля

Облачная погода, небольшой, местами умеренный и мокрый снег, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет минус два-ноль градусов, в ночь на субботу - до минус четырех градусов. Днем возможно налипание мокрого снега.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.