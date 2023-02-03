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2 часа назад

Прогноз погоды: В Москве 3 февраля ожидаются снег и до минус двух градусов

ТАССиещё 5

Облачная погода, небольшой, местами умеренный и мокрый снег, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали облачную погоду и снег 3 февраля
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет минус два-ноль градусов, в ночь на субботу - до минус четырех градусов. Днем возможно налипание мокрого снега.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус семи градусов.

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