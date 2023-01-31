Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в первые дни февраля в столице ожидается снегопад.

В среду, 1 февраля, в городе будет пасмурно, температура воздуха ночью составит от -3 до -5 °С, а днём — -2 °С, сообщил синоптик «Вечерней Москве».

«В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке -3 °С, а днём — -1 °С», — поделился Шувалов.