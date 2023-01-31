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43 минуты назад

Прогноз погоды: Синоптик Шувалов предупредил жителей Москвы о похолодании в выходные

RT на русском

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в первые дни февраля в столице ожидается снегопад.

В среду, 1 февраля, в городе будет пасмурно, температура воздуха ночью составит от -3 до -5 °С, а днём — -2 °С, сообщил синоптик «Вечерней Москве».

В российском регионе потеплело до минус 39 градусов

«В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке -3 °С, а днём — -1 °С», — поделился Шувалов.

По его словам, в выходные дни ожидается резкое похолодание до -10...-12 °С ночью и до -3...-4 °С днём.

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