Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в первые дни февраля в столице ожидается снегопад.
В среду, 1 февраля, в городе будет пасмурно, температура воздуха ночью составит от -3 до -5 °С, а днём — -2 °С, сообщил синоптик «Вечерней Москве».
«В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке -3 °С, а днём — -1 °С», — поделился Шувалов.
По его словам, в выходные дни ожидается резкое похолодание до -10...-12 °С ночью и до -3...-4 °С днём.