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23 минуты назад

Прогноз погоды: МЧС предупредило о снегопаде в горах Крыма в ближайшее время

RT на русском

ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах 31 января и в течение суток.

МЧС предупредило о снегопаде в горах Крыма в ближайшее время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды... в течении суток 31 января в горах Крыма ожидается очень сильный снег, гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС предупредило, что возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

Ранее ветеринар Богдан Галкин в беседе с ФАН дал советы по утеплению собак для зимних прогулок.

Погода,Общество,МЧС России,
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