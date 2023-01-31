МЧС предупредило о снегопаде в горах Крыма в ближайшее время

ГУ МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горах 31 января и в течение суток.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды... в течении суток 31 января в горах Крыма ожидается очень сильный снег, гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

МЧС предупредило, что возможны нарушения транспортного сообщения и затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.