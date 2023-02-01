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37 минут назад

Прогноз погоды: Вильфанд назвал дату похолодания в Москве

Мослентаиещё 9

Дату похолодания в Москве назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, морозы вернутся в столицу уже в субботу, 4 февраля.

«Небольшое понижение температуры прогнозируется в выходные — минус 3–8 градусов ночью и минус 2–4 градуса днем. К середине следующей недели еще похолодает. Ночью показатели будут ниже 10 градусов», — предупредил он.

Метеоролог добавил, что до конца текущей рабочей недели в городе сохранится теплая погода. Днем в среду и четверг, 1 и 2 февраля, ожидается от минус двух до плюс одного градуса. В пятницу, 3 февраля, — до плюс двух градусов. Вильфанд уточнил, что такая температура выше климатической нормы на 6–7 градусов.

Жителей российского региона предупредили о лютом феврале

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что устойчивые морозы вернутся в Москву после 8 февраля.

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