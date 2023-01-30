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37 минут назад

Москвичам пообещали теплое начало февраля

Москва24иещё 1

На этой неделе температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 5–6 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Москвичам пообещали теплое начало февраля
Фото: ТАССТАСС

По словам специалиста, всю рабочую неделю, с 30 января по 3 февраля, погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. Москва в основном окажется в его теплом секторе.

"Небольшой снежок будет практически всю неделю до пятницы включительно", – отметила синоптик.

Температура воздуха окажется выше климатической нормы где-то градусов на 5–6. Ночью преобладающая температура будет порядка -1...-7 градусов, днем – в пределах от 0 до -5 градусов. Небольшое понижение температуры произойдет только в субботу.

"Начиная с 4 февраля температура будет постепенно понижаться. Мы ждем, что она уже будет отрицательной в течение всех суток. Ночью температура воздуха будет в пределах -4...-5, днем прогнозируется -1...-6 градусов", – заключила метеоролог.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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