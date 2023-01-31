В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
2 часа назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам теплый и ветреный день 31 января

Вечерняя Москваиещё 1

Во вторник, 31 января, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2–0 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–1 градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

На этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Во вторник, 31 января, в Москву придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер до 14 метров в секунду. Также в этот день резко упадет атмосферное давление: оно окажется на уровне 732 миллиметров ртутного столба. Циклон начнет покидать столицу в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит.

Погода,Новости Москвы,Видео,Резкое похолодание,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители