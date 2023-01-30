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42 минуты назад

Вильфанд спрогнозировал "мартовскую погоду" в Москве с 31 января

ТАССиещё 7

По-мартовски теплая погода ожидает москвичей с 31 января: прогнозируется 0-2 градуса мороза днем. Однако небольшой снег будет наблюдаться каждый день, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневная температура в понедельник будет минус 1-3 градуса, а в последующие дни - от 0 до минус 2 градусов. Со вторника температурный фон будет примерно на 6 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать середине марта", - сказал он.

По словам Вильфанда, в пятницу в столицу может прийти оттепель. Небольшой снег будет наблюдаться каждый день. В понедельник и в ночь на вторник ожидаются метели.

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