По-мартовски теплая погода ожидает москвичей с 31 января: прогнозируется 0-2 градуса мороза днем. Однако небольшой снег будет наблюдаться каждый день, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Дневная температура в понедельник будет минус 1-3 градуса, а в последующие дни - от 0 до минус 2 градусов. Со вторника температурный фон будет примерно на 6 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать середине марта", - сказал он.
По словам Вильфанда, в пятницу в столицу может прийти оттепель. Небольшой снег будет наблюдаться каждый день. В понедельник и в ночь на вторник ожидаются метели.