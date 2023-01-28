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6 часов назад

В Москве снежный покров в ближайшие дни вырастет до 4 сантиметров

Москва24иещё 1

В Москве в воскресенье, 29 января, и в начале новой рабочей недели ожидаются снегопады. По информации центра погоды "Фобос", в результате небольших осадков прирост снежного покрова может составить 2 – 4 сантиметра, передает Агентство "Москва".

В Москве снежный покров вырастет до 4 сантиметров
Фото: ТАССТАСС

По информации центра, в ближайшие дни в Россию придут циклоны, которые будут смещаться по северо-западу и северу Европейской страны. Погода прогнозируется облачная с осадками в виде небольшими снега. Похожая ситуация будет наблюдаться и в Подмосковье, передают метеорологи.

Сообщается, что на юге региона высота снежного покрова на последние сутки практически не изменилась. В центральных районах зафиксирован прирост от 1 до 2 сантиметров. В Москве на метеостанциях ВДНХ и Тушино за последние 24 часа прибавилось по 1 сантиметру снега, в подмосковных Дмитрове и Клину – по 2 сантиметрам.

"Учитывая тот факт, что, например, в Москве последние 10 дней снежный покров только уменьшался и по-прежнему будет ниже климатической нормы, даже небольшое его повышение не может не радовать", – отмечают представители "Фобоса".

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах продлили в Московской области на сутки. Предупреждение будет действовать до 00:00 29 января.

В субботу, 28 января, температура воздуха в Москве днем и вечером не опустится ниже четырех градусов мороза, ночью – ниже шести градусов мороза. Атмосферное давление в городе составит 754 миллиметра ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,ВДНХ,
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