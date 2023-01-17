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1 час назад

В Крым придет рекордное тепло на Крещение

Елена Прошина

В Крыму на Крещение ожидается аномально теплая погода. В городе будет +18 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

На праздник Крещения температура воздуха в Крыму повысится до +18 градусов. Последний раз так тепло на полуострове в это время было в 1927 году.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уже сообщал об аномальном потеплении в Крыму. По его словам, европейскую часть России ожидает «мощный выход теплого воздуха». Как отметил метеоролог, «климатический режим превысит многолетние показатели как минимум на 5-10 градусов».

Он отметил, что в ночные часы ожидается в среднем +6…11 градусов. А днем воздух прогреется до +10…16 градусов. По словам Тишковца, этот день войдет в тройку самых теплых, которые были зафиксированы за всю историю метеонаблюдений.

Погода,Общество,Видео,Евгений Тишковец,
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