В Крым придет рекордное тепло на Крещение

В Крыму на Крещение ожидается аномально теплая погода. В городе будет +18 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

На праздник Крещения температура воздуха в Крыму повысится до +18 градусов. Последний раз так тепло на полуострове в это время было в 1927 году.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уже сообщал об аномальном потеплении в Крыму. По его словам, европейскую часть России ожидает «мощный выход теплого воздуха». Как отметил метеоролог, «климатический режим превысит многолетние показатели как минимум на 5-10 градусов».