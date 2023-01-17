Москвичам пообещали близкое к рекорду тепло

Близкое к рекордным значениям тепло пообещал на Крещение жителям Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд . В интервью РИА Новости синоптик сообщил, что в предстоящий четверг, 19 января, в столице ожидается до пяти градусов тепла.

«Самая высокая температура была в 2007 году — плюс 6,3 градуса. В этом году рекорда не ждем, но, конечно, температура высокая, близкая к рекорду», — сказал он.

Ночью, по его словам, ожидается от плюс одного до плюс трех градусов. Он объяснил такое потепление тем, что именно 19 января воздушные массы будут идти с юга, из Алжира.