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1 час назад

Прогноз погоды: Москвичам пообещали близкое к рекорду тепло

Мослента

Близкое к рекордным значениям тепло пообещал на Крещение жителям Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью РИА Новости синоптик сообщил, что в предстоящий четверг, 19 января, в столице ожидается до пяти градусов тепла.

Москвичам пообещали близкое к рекорду тепло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самая высокая температура была в 2007 году — плюс 6,3 градуса. В этом году рекорда не ждем, но, конечно, температура высокая, близкая к рекорду», — сказал он.

Ночью, по его словам, ожидается от плюс одного до плюс трех градусов. Он объяснил такое потепление тем, что именно 19 января воздушные массы будут идти с юга, из Алжира.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Период предупреждения до 21:00 17 января. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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