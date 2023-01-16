Синоптики назвали дату возвращения холода в Москву

Похолодание вернется в Москву в воскресенье, 22 января. Дату в разговоре с ТАСС назвал ведущий специалист центра погоды Александр Синенков .

«Похолодание ожидается к следующим выходным дням», — рассказал синоптик. При этом в субботу температура опуститься уже до 0 градусов, в воскресенье — днем до минус 3-4 градусов, ночью — до минус 5-6 градусов мороза.

По словам специалиста, в течение недели температура будет повышаться, и во второй половине недели начиная со среды повысится до 0 — плюс 2 градусов, а в пятницу до плюс 3 градусов, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.