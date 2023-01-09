Россиян предупредили об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратился к жителям ряда городов страны с предупреждением из-за ожидаемой погоды. В беседе с ТАСС он заявил, что в Ярославскую и Костромскую области 9 и 10 января придут морозы до минус 35–40 градусов.

Как отмечается, на востоке второй области ожидается до минус 40 градусов и ниже. Вильфанд подчеркнул, что «это по-настоящему опасно». Он пояснил, что вышеуказанные отметки не являются нормой для этих регионов: температура будет ниже на 20-22 градуса, чем обычно.

Кроме того, в некоторых регионах будет наблюдаться метель с ветром до 24-27 м/с, предупредил специалист. Речь идет о Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай.

Ранее синоптики сообщили о морозах в Якутии до почти минус 60 градусов. Согласно данным регионального управления по Гидрометеорологии, в Оймяконе было зафиксировано минус 59 градусов, в некоторых районах наблюдались морозы ниже минус 45 градусов.