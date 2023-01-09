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33 минуты назад

Минус 60: в Якутии зафиксированы аномальные морозы

Свободная прессаиещё 2

В Оймяконе зарегистрировано -59 градусов, в девяти пунктах районах установились морозы ниже -45.

Минус 60: Аномальные морозы ударили по одному из российских городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Температура воздуха ночью в центре и на западе -37…-42 градуса, северо-востоке и северо-западе -54…-59 градусов, юге -26…-36, юго-западе -21…-26, днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов", - сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в ближайшие дни температура в Приволжском и Сибирском федеральных округах будет на 20 градусов ниже нормы. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах ожидается до 37 43 градусов мороза до четверга включительно.

Москвичей предупредили об погодной аномалии

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