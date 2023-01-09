Минус 60: Аномальные морозы ударили по одному из российских городов

"Температура воздуха ночью в центре и на западе -37…-42 градуса, северо-востоке и северо-западе -54…-59 градусов, юге -26…-36, юго-западе -21…-26, днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов", - сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.