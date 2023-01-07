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46 минут назад

Прогноз погоды: В Центральную Россию придут морозы до 35 градусов

Lenta.ru

Морозы до 35 градусов придут в Московскую, Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральную Россию придут морозы до 35 градусов
Фото: ТАССТАСС

«РосгРосгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», — сказал синоптик.

Ранее Вильфанд предупредил, что в российских регионах ожидаются аномальные морозы. Жителям Якутии, Магаданской области и Чукотки он предрек понижение температуры до минус 48-53 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до 45-47 градусов мороза.

Погода,Роман Вильфанд,Росгидромет,
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