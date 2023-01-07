В Центральную Россию придут морозы до 35 градусов

«РосгРосгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов», — сказал синоптик.