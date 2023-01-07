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1 час назад

Прогноз погоды: МЧС предупреждает о резком похолодании до -27 в Волгоградской области

Волгоградская правдаиещё 2

В регион пришла настоящая зима.

МЧС обратилось с предупреждением к жителям Волгоградской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным областного ГУ МЧС, с 7 по 11 января в Волгоградской области ожидается резкое похолодание. В ночные часы столбики термометров опустятся до -17…-22 градусов. Местами ударят аномальные морозы до -27 градусов. А температура воздуха в дневное время на территории региона составит -12…-17 градусов. Эти показатели существенного ниже температурной нормы, характерной для этих чисел января.

В областной столице в этот период также будет наблюдаться морозная погода с похолоданием до -19 градусов.

В региональном МЧС предупреждают волгоградцев о необходимости соблюдать все меры предосторожности на улице, чтобы не допустить переохлаждения. Особенно это касается людей преклонного возраста и детей. Чтобы не замерзнуть, следует одеваться по погоде и держать ноги в тепле.

Помимо этого в период сильных морозов увеличивается риск возникновения пожаров по причине использования в помещениях обогревателей. Поэтому крайне важно соблюдать все правила противопожарной безопасности. Если возгорание все же произошло, необходимо срочно позвонить по телефону 101.

Погода,Пожар в Волгограде,Аномальный холод,
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