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32 минуты назад

Резкое похолодание пришло в Москву

Елена Прошина

В Москве и Московской области в ночь на 6 января началось ожидаемое синоптиками сильное похолодание, сообщает «РЕН ТВ».

Резкое похолодание пришло в Москву
Фото: ТАССТАСС

Температура после полуночи опустилась в отдельных районах до 20 градусов ниже ноля. Если прогнозы сбудутся, то этот показатель — еще не предел. 20 градусов мороза было зарегистрировано в районе Шереметьево, в Жуковском столбики термометров опустились до отметки минус 17 градусов, во Внуково и Домодедово было 16 и 15 градусов соответственно.

Названа причина идущих в Россию аномальных морозов

Главная метеостанция Москвы на ВДНХ в полночь зафиксировала температуру 16,6 градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ряд российских регионов в ближайшее время ожидают сильные морозы. По его словам, до 34-47 градусов прогнозируется в регионах европейской части страны. А в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов.

Также морозы ожидаются в ближайшие дни в Архангельской области, Ненецком автономном округе, в Коми, в Карелии, в Вологодской области, в Вологодской, Астраханской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях.

При этом в регионах СЗФО температура ниже климатической нормы будет на 8-19 градусов, а в регионах ЮФО — на 7-11 градусов ниже нормы. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах будет до 45-47 градусов мороза.

Погода,Роман Вильфанд,ВДНХ,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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