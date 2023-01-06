Резкое похолодание пришло в Москву

В Москве и Московской области в ночь на 6 января началось ожидаемое синоптиками сильное похолодание, сообщает «РЕН ТВ».

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Температура после полуночи опустилась в отдельных районах до 20 градусов ниже ноля. Если прогнозы сбудутся, то этот показатель — еще не предел. 20 градусов мороза было зарегистрировано в районе Шереметьево, в Жуковском столбики термометров опустились до отметки минус 17 градусов, во Внуково и Домодедово было 16 и 15 градусов соответственно.

Главная метеостанция Москвы на ВДНХ в полночь зафиксировала температуру 16,6 градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ряд российских регионов в ближайшее время ожидают сильные морозы. По его словам, до 34-47 градусов прогнозируется в регионах европейской части страны. А в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов.

Также морозы ожидаются в ближайшие дни в Архангельской области, Ненецком автономном округе, в Коми, в Карелии, в Вологодской области, в Вологодской, Астраханской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях.